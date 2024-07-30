Глава Северной Осетии сообщил об отражении атаки беспилотников

Сбиты два БПЛА

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Моздокском районе Северной Осетии отразили атаку беспилотников, сообщил в Telegram глава республики Сергей Меняйло., сбиты два БПЛА, сообщил во вторник глава республики Сергей Меняйло.

"В Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты два БПЛА. Жертв и разрушений нет", - написал он.

Меняйло напомнил землякам, что съемка и распространение фото и видео с мест падения дронов запрещена, и призвал их не распространять фейки и не нагнетать панику.