Уровень Иртыша растет в двух тюменских селах

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вода в реке Иртыш продолжает подниматься на территории Уватского района Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в четверг.

В селе Уват, райцентре Уватского района, река к 13 июня поднялась на 1 см, до 1183 см (критический уровень 1285); в селе Демьянском - на 2 см, до 980 см (1064 см).

Между тем в городе Тобольске начался спад воды в Иртыше, за сутки уровень понизился на 1 см - до 782 см.

Ранее сообщалось, что 11 июня губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что, по прогнозам, ситуация с паводком на всей территории региона стабилизируется после 20 июня.

По словам губернатора, на Иртыше пик максимальных отметок уже сместился от Тобольска ниже по течению в Уватский район.

Исторический минимум уровня Иртыша в Тобольске был зарегистрирован в 1967 году - 215 см, максимум - в 1941 году, тогда вода поднялась до отметки в 950 см.

Пик паводка в Уватском районе, самом северном районе Тюменской области, прогнозируется к середине июня.