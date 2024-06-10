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В Курской области за сутки обезвредили 26 дронов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о неоднократных атаках со стороны Украины на регион в течение понедельника. Средства радиоэлектронной борьбы в приграничных районах обезвредили 26 беспилотников, добавил он.

"В течение дня обстреливались села Гордеевка и Троицкое Кореневского района, поселок Теткино и хутор Заря Глушковского района, пункт пропуска "Суджа" и село Гоголевка Суджанского района, деревня Милаевка Беловского района. Никто из жителей не пострадал", - написал Смирнов в Telegram.

"Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи села Гуево и хутора Олешня Суджанского района, сел Кондратовка и Гоптаровка Беловского района, поселков Политотдельский и Краснооктябрьский, села Веселое и деревни Елизаветовки, хутора Отруба Глушковского района, села Гордеевка Кореневского района. Обошлось без пострадавших", - сообщил врио губернатора.

В селе Веселое украинский коптер атаковал жилой дом, там повреждены фундамент, окна и бытовая техника.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Теткино Курская область Алексей Смирнов
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