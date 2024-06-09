Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Свыше десяти населенных пунктов Курской области подверглись за день атакам ВСУ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Приграничные районы Курской области в воскресенье были обстреляны и атакованы беспилотниками, написал в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"В течение дня обстреливались пункт пропуска "Суджа", село Горналь и деревня Куриловка Суджанского района, посёлок Волфинский, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района, сёла Гордеевка и Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", - отметил глава региона.

По его словам, сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи села Гордеевка, деревень Новоивановки и Воронок Рыльского района, посёлка Тёткино Глушковского района. Обошлось без пострадавших.

В Новоивановке и Воронок взрывные устройства повредили линии электропередачи.

Всего было ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов, сообщил Смирнов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Курская область Алексей Смирнов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 9 июня

Песков связал слова Писториуса со стремлением Берлина угодить всем

Паводок в России

Уровень Оби в ХМАО достиг критического, подтоплено почти 200 садовых участков

Что произошло за день: суббота, 8 июня

Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области по делу о коррупции

Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области по делу о коррупции
ПМЭФ-2024

Минцифры закроет на Госуслугах "лазейку" для займов на чужие "учетки"

Досрочные выборы самарского губернатора назначены на 8 сентября

Завершено расследование дела об убийстве певца Талькова

В ЛНР объявлен траур

Арестован директор электротранспортной компании после ДТП с трамваями в Кемерове

Арестован директор электротранспортной компании после ДТП с трамваями в Кемерове
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });