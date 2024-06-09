Свыше десяти населенных пунктов Курской области подверглись за день атакам ВСУ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Приграничные районы Курской области в воскресенье были обстреляны и атакованы беспилотниками, написал в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"В течение дня обстреливались пункт пропуска "Суджа", село Горналь и деревня Куриловка Суджанского района, посёлок Волфинский, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района, сёла Гордеевка и Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", - отметил глава региона.

По его словам, сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи села Гордеевка, деревень Новоивановки и Воронок Рыльского района, посёлка Тёткино Глушковского района. Обошлось без пострадавших.

В Новоивановке и Воронок взрывные устройства повредили линии электропередачи.

Всего было ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов, сообщил Смирнов.