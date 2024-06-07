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Власти Курской области сообщили о перехвате 16 дронов за сутки

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над приграничными районами региона за сутки из стрелкового оружия было сбито или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы 16 украинских дронов. Он написал об этом в Telegram.

Кроме того, по его информации, в течение дня обстреливались пункт пропуска "Суджа", хутор Олешня и деревня Куриловка Суджанского района, поселки Теткино, Краснооктябрьский и имени Калинина, село Веселое Глушковского района, поселок Коренево и деревня Никипеловка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал.

В результате обстрела в селе Веселое повреждены жилые помещения и хозпостройки в трех домовладениях. В населенном пункте было нарушено электроснабжение. В поселке Коренево также были перебои со светом на двух улицах. В настоящее время энергоснабжение в этих населенных пунктах восстановлено.

Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи поселков Политотдельский и Теткино, сел Сергеевка и Веселое, хутора Отруба Глушковского района, села Козино Рыльского района, села Гордеевка Кореневского района, сел Горналь и Плехово, хутора Олешня Суджанского района, села Кондратовка Беловского района. Обошлось без пострадавших.

В результате атаки украинского коптера в поселке Политотдельский загорелся жилой дом, его быстро потушили. После сброса взрывного устройства в селе Козино повреждены ЛЭП. Перебои со светом отмечаются в нескольких сельсоветах Рыльского района. Ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка, отметил Смирнов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Теткино Суджа Алексей Смирнов Курская область
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