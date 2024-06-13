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Российская группировка "Запад" нанесла удары по опорным пунктам ВСУ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Запад" сообщили об ударах авиации по опорным пунктам ВСУ и улучшении положения по переднему краю.

"Оперативно-тактической авиацией российской группировкой войск нанесено семь ударов по опорным пунктам в районах сосредоточения живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Загоруйковка, Нововодяное", - сообщил представитель группировки войск "Запад" Леонид Шаров.

По его словам, российские военные заняли 17 опорных пунктов ВСУ и улучшили положение по переднему краю.

Шаров заявил, что за сутки группировкой войск был уничтожен украинский полевой склад с боеприпасами. "В рамках ведения контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 100 объектов ВСУ", - сказал он.

Купянск-Узловой Леонид Шаров
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