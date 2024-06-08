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Военные РФ сообщили о нанесении поражения ВСУ в ДНР и Днепропетровской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что улучшили положение на ряде направлений, нанесено поражение силам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области.

"Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Там заявили, что подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение украинским силам в районах населенных пунктов Никополь и Марьевка Днепропетровской области.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное Донецкой народной республики", - заявили в военном ведомстве.

В ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли удары по силам ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской Области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Семеновка и Уманское Донецкой народной республики",- заявили военные.

По данным Минобороны РФ, в течение суток отражено 14 контратак ВСУ, общие потери украинской стороны за сутки составили до 1,6 тыс.

"Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", противокорабельная ракета "Нептун", а также 71 беспилотный летательный аппарат", - сообщили в Минобороны РФ.

"Силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров", - отметили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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