Зерновой союз заявил, что заморозки в РФ повредили до 30% посевов озимых культур

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Посевы озимых культур в РФ пострадали от заморозков почти на 30% площадей, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции во вторник в Москве.

"По озимым пострадали от 15% до 25-30% площадей. Ростовский губернатор, в частности, заявлял о 30% пострадавших посевов озимых", - сказал он.

По его словам, это серьезные потери. "И уже прогнозы по сбору зерна снизились со 145 млн тонн до 125-130 млн тонн максимум. А оценка урожая пшеницы с 93-95 млн тонн снизилась до 80-82 млн тонн максимум", - сказал он, добавив, что процесс снижения прогнозов продолжается в связи с поступающей информации о пострадавших посевах.

Как отметил Злочевский, возвратные заморозки часто бывают в РФ, но гораздо раньше, чем в этом году. "Сейчас они пришлись на май, это очень поздно, и сказались на взошедших посевах", - сказал он.

По его словам, этими заморозками задеты посевы в регионах, где погода позволила провести ранний сев. "А те, кто уходил в сев с опозданием сроков, не пострадали вообще, в частности, многие районы Поволжья, Сибири, Урала. Тем тоже прошли возвратные заморозки, но всходов еще не было, поэтому не пострадали от заморозков, там другие беды", - сказал он.

Как считает Злочевский, пересев погибших посевов большого эффекта не даст, поскольку он уже не укладывается в оптимальные сроки. "И погода еще может внести коррективы: если она не даст возможности нормальной вегетации, нормальной урожайности, то и потери на уборке будут просматриваться гораздо выше, чем ожидалось", - заявил глава союза.

По его словам, урожайность в этом году пока оценивается в около 26 ц/га, хотя год назад она превышала 30 ц/га. По ходу уборки урожайность, как правило, падает.

Вместе с тем Злочевский отметил, что снижение урожая в этом году не будет катастрофичным. "Нам урожая хватит для того, чтобы прокормиться и обеспечить все абсолютно внутренние потребности. Но вот снижение экспортного потенциала - это удар по крестьянским карманам, потому что текущая ситуация им не позволяет как-то регулировать себестоимость выращиваемой продукции. Кроме как через урожайность, других источников нет, - заявил он. - Пшеница уже находилась в нерентабельной зоне, а пострадавшие озимые приведут еще к подрастанию себестоимости".

В связи с этим он не исключил банкротства "массы мелких и неустойчивых хозяйств в предстоящем сезоне, который начнется 1 июля 2024 года". "Ценовая ситуация аховая. Именно она приведет к массовому банкротству мелких и не очень крепких средних предприятий", - добавил он.

Одним из вариантов решения этой проблемы Злочевский предложил отмену экспортных пошлин на зерно, которые он назвал абсурдными.