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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за почвенной засухи

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воздействием почвенной засухи, введен в Ростовской области, написал губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

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"В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воздействием почвенной засухи, во всех городах и районах Ростовской области вводим режим повышенной готовности с 12:00 4 июня. Подписал соответствующее распоряжение", - написал Голубев.

Губернатор также поручил организовать ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве, произвести корректировку структуры посевных площадей, в случае возможной гибели сельскохозяйственных культур.

Ростовская область
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