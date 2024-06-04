Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за почвенной засухи

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воздействием почвенной засухи, введен в Ростовской области, написал губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воздействием почвенной засухи, во всех городах и районах Ростовской области вводим режим повышенной готовности с 12:00 4 июня. Подписал соответствующее распоряжение", - написал Голубев.

Губернатор также поручил организовать ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве, произвести корректировку структуры посевных площадей, в случае возможной гибели сельскохозяйственных культур.