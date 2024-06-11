В состав Военно-промышленной комиссии РФ включены Белоусов, Алиханов и Дюмин

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова, а также помощника президента Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии РФ.

"В составе комиссии: включить следующих лиц: Алиханов А.А. - министр промышленности и торговли; Белоусов А.Р. - министр обороны РФ; Дюмин А.Г. - помощник президента РФ", - следует из текста указа главы государства.