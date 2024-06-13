Турчак подал документы в избирком для участия в выборах главы Алтая

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Врио главы республики Алтай Андрей Турчак в четверг подал документы в избирательную комиссию и стал первым кандидатом, выдвинутым на должность главы региона, сообщил его пресс-секретарь Михаил Максимов в своем телеграм-канале.

"Документы на выдвижение в избирком сданы. Моя избирательная кампания официально стартовала. (...) Проведу ее "в полях", общаясь с людьми", - написал Турчак в своем телеграм-канале.

Это, по словам Турчака, поможет и быстро погрузиться в проблемы республики и сформировать такую программу развития региона, которая будет отвечать запросам жителей.

Как сообщил Максимов "Интерфаксу", 12 июня состоялся первый этап партийной конференции регионального отделения "Единой России", где было принято решение о выдвижении Турчака на должность главы Алтая.