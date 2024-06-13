Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Турчак подал документы в избирком для участия в выборах главы Алтая

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Врио главы республики Алтай Андрей Турчак в четверг подал документы в избирательную комиссию и стал первым кандидатом, выдвинутым на должность главы региона, сообщил его пресс-секретарь Михаил Максимов в своем телеграм-канале.

"Документы на выдвижение в избирком сданы. Моя избирательная кампания официально стартовала. (...) Проведу ее "в полях", общаясь с людьми", - написал Турчак в своем телеграм-канале.

Это, по словам Турчака, поможет и быстро погрузиться в проблемы республики и сформировать такую программу развития региона, которая будет отвечать запросам жителей.

Как сообщил Максимов "Интерфаксу", 12 июня состоялся первый этап партийной конференции регионального отделения "Единой России", где было принято решение о выдвижении Турчака на должность главы Алтая.

Андрей Турчак Республика Алтай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ приостановил торги гонконгским долларом и изменил время начала торговой сессии на Мосбирже

ЦБ приостановил торги гонконгским долларом и изменил время начала торговой сессии на Мосбирже

Неизвестный открыл стрельбу на трассе в Калужской области, ранена женщина

В России остановлены биржевые торги долларом из-за санкций США. Обобщение

В России остановлены биржевые торги долларом из-за санкций США. Обобщение

Что произошло за день: среда, 12 июня

ЦБ РФ заявил, что сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке

ЦБ РФ заявил, что сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке

США ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД

В Баку заявили о выводе российских миротворцев из Карабаха

Путин заявил о непростом времени для России

Россия рассчитывает на отмену виз с шестью странами

Гендиректор ЧЭМК арестован на два месяца

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });