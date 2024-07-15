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Минсельхоз планирует довести долю российских саженцев в садоводстве до 98%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Долю использования отечественного посадочного материала в промышленном садоводстве в России планируется довести до 98% к 2030 году, сообщается в презентации Минсельхоза на Кавказской инвестиционной выставке.

Среди других актуальных задач до 2030 года - реализация в основных садоводческих регионах проектов по строительству селекционно-питомниководческих центров, популяризация и внедрение в производство перспективных отечественных сортов, наращивание мощностей современных плодохранилищ, исключение дефицита мощностей в отдельных субъектах, приоритетное развитие и увеличение объемов производства косточковых культур, ягод, хмеля, выполнение пороговых значений доктрины продовольственной безопасности (самообеспеченность - 60%).

В июне министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщала, что доля отечественных саженцев в отрасли садоводства составляет 80%.

К 2030 году Минсельхоз также планирует увеличить сбор плодов и ягод в промышленных садах России на 18,5%, до 2,26 млн тонн. Площадь плодоносящих насаждений к 2030 году должна вырасти на 19% по сравнению с 2023 годом и достигнуть 130 тысяч га. Средняя урожайность в промышленных садах составит 178 центнеров с гектара (в 2023 году - 174,7 ц/га).

Минсельхоз Оксана Лут
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