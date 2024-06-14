Путин назвал хорошие отношения с РФ условием сохранения Европы как самостоятельного центра

Президент РФ Владимир Путин Фото: Александр Казаков/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Европе нужно было в хороших отношениях с Россией, если она хочет остаться одним из самостоятельных центров развития мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.

"Мы к этому готовы", - подчеркнул он.

По словам Путина, это понимали бывший президент Франции Шарль де Голь, экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль и другие политики.

"Рассчитываю, что к этому наследию рано или поздно вернутся новые поколения европейских политиков", - сказал президент РФ.