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Путин назвал хорошие отношения с РФ условием сохранения Европы как самостоятельного центра

Путин назвал хорошие отношения с РФ условием сохранения Европы как самостоятельного центра
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Александр Казаков/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Европе нужно было в хороших отношениях с Россией, если она хочет остаться одним из самостоятельных центров развития мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.

"Мы к этому готовы", - подчеркнул он.

По словам Путина, это понимали бывший президент Франции Шарль де Голь, экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль и другие политики.

"Рассчитываю, что к этому наследию рано или поздно вернутся новые поколения европейских политиков", - сказал президент РФ.

Владимир Путин МИД РФ ЕС
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