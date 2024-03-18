Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Путин считает, что Франция могла бы помочь в мирном урегулировании конфликта на Украине

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Очень хотелось бы, чтобы роль Франции была не в усугублении конфликта на Украине, а в поиске мирных путей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очень бы хотелось, чтобы Франция играла не такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию, а наоборот, как здесь было сказано, я этого не слышал, но тем не менее речь идет и о возможных способах мирного урегулирования, - в этом смысле, мне кажется, Франция могла бы сыграть свою роль. Не всё ещё потеряно", - сказал Путин журналистам в ночь на понедельник.

"Если кто-то хочет немножко прикрыть внутриполитические проблемы своей агрессивной внешней риторикой, это известный во всем мире и часто применяемый прием", - добавил он.

Так Путин ответил на вопрос, касающийся слов президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки на Украину европейских войск.

"Что касается позиции президента Франции, то там уже есть какие-то поправки в том смысле, что этот контингент будет выполнять второстепенные функции, должен будет заниматься подготовкой военных кадров на Украине, разъяснением, как пользоваться западной техникой, ну и некоторые другие функции подобного рода", - отметил Путин.

По его словам, сегодня это мало чем отличается от того, что делают наёмники.

Владимир Путин Франция РФ Украина Эмманюэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

У православных наступил Великий пост

У православных наступил Великий пост

Путин назвал смерть Навального печальным событием

Путин среди основных задач нового срока назвал продолжение СВО и укрепление ВС

Путин лидирует на выборах по итогам федерального онлайн-голосования с 87,41% голосов

Путин лидирует на выборах по итогам федерального онлайн-голосования с 87,41% голосов

Путин лидирует на выборах с 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов

Путин лидирует на выборах с 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов

Путин лидирует в Москве по итогам обработки 70,09% протоколов

Путин лидирует на выборах президента с 88% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов

Путин лидирует на выборах президента с 88% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов

Общая явка на выборах президента России превысила 74%

Экзит-полы ФОМ и ВЦИОМ показали лидерство Путина с рекордным результатом

Экзит-полы ФОМ и ВЦИОМ показали лидерство Путина с рекордным результатом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });