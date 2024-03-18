Путин считает, что Франция могла бы помочь в мирном урегулировании конфликта на Украине

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Очень хотелось бы, чтобы роль Франции была не в усугублении конфликта на Украине, а в поиске мирных путей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очень бы хотелось, чтобы Франция играла не такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию, а наоборот, как здесь было сказано, я этого не слышал, но тем не менее речь идет и о возможных способах мирного урегулирования, - в этом смысле, мне кажется, Франция могла бы сыграть свою роль. Не всё ещё потеряно", - сказал Путин журналистам в ночь на понедельник.

"Если кто-то хочет немножко прикрыть внутриполитические проблемы своей агрессивной внешней риторикой, это известный во всем мире и часто применяемый прием", - добавил он.

Так Путин ответил на вопрос, касающийся слов президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки на Украину европейских войск.

"Что касается позиции президента Франции, то там уже есть какие-то поправки в том смысле, что этот контингент будет выполнять второстепенные функции, должен будет заниматься подготовкой военных кадров на Украине, разъяснением, как пользоваться западной техникой, ну и некоторые другие функции подобного рода", - отметил Путин.

По его словам, сегодня это мало чем отличается от того, что делают наёмники.