Путин заявил о необходимости закончить с внешним военным присутствием в Евразии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает, что в перспективе необходимо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразии. Он заявил об этом на встрече с руководством российского МИД.

"Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе", - сказал глава государства.

В России понимают, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, добавил он.

"Однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных континентов просто не будет необходимости. Да, по большому счету, если честно, сегодня-то никакой необходимости нет - оккупация только, вот и всё", - отметил Путин.

По его мнению, государства и региональные структуры Евразии сами должны определить конкретные области сотрудничества в сфере совместной безопасности, выстроить системы работающих институтов, механизмов, договоренностей, которые бы реально служили достижению общей цели стабильности и развития.

Президент отметил, что для продвижения идеи системы евразийской безопасности нужно значительно активизировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями.

"Речь прежде всего о Союзном государстве, Организации договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе, Содружестве независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества. Видим перспективу в том, чтобы к этим процессам в дальнейшем подключились и другие влиятельные евразийские объединения - от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока", - сказал он.

Будущая архитектура евразийской безопасности открыта для всех, кто желает принять участие в ее создании, с ними нужно наладить диалог, сказал также Путин.

"Надо наладить диалог со всеми потенциальными участниками такой будущей системы безопасности. И для начала прошу проработать необходимые вопросы с государствами, открытыми к конструктивному взаимодействию с Россий", - сказал он дипломатам.

По его оценке, сейчас, "очевидно, мы являемся свидетелями краха системы евроатлантической безопасности".

"Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, совместно с заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного объяснения. Именно такое поручение было дано в послании Федеральному собранию", - отметил Путин.

Речь идет о том, "чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития".

Как отметил Путин, в ходе недавнего визита в Китай он обсудил "эту проблему, проблематику с председателем КНР Си Цзиньпином".

"Отметили, что российское предложение не противоречит, а напротив - дополняет и полностью согласуется с основными принципами китайской инициативы в сфере глобальной безопасности", - пояснил он.

"Второе - важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании. Для всех - означает, что и европейских, натовских стран, безусловно, тоже", - заключил Путин.