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Путин пообещал, что заморозка активов РФ на Западе не останется безнаказанной

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал воровством заморозку российских активов на Западе, заявил, что эти действия не останутся безнаказанными.

"Страны Запада заморозили часть российских активов и валютных резервов. Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить", - заявил Путин в пятницу на встрече с руководством МИД РФ

По словам президента, "несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством".

"И безнаказанным не останется, с другой стороны", - отметил Путин.

Президент РФ добавил, что "украв российские активы, они (страны Запада - ИФ) сделают еще один шаг к разрушению той системы, которую создавали сами, и которая многие десятилетия обеспечивала их процветание, позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают".

"Теперь же всем странам, компаниям, суверенным фондам становится очевидно, что их активы и резервы далеко не в безопасности как в юридическом, так и в экономическом смысле слова", - заявил Путин, отметив, что "следующими в очереди на экспроприацию со стороны США и Запада могут быть кто угодно".

Владимир Путин МИД РФ
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