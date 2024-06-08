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Байден и Макрон выступили за использование прибыли от замороженных активов РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон и Париж поддерживают усилия в рамках ЕС и G7 по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Киеву, говорится в совместном заявлении по итогам встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

"Президенты привержены поддержке усилий в рамках ЕС и G7 по использованию прибыли от замороженных суверенных активов РФ в интересах Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в субботу.

В нем отмечается, что средства должны использоваться "в соответствии с международным правом и правовыми системами обеих стран".

Ранее сообщалось, что США и их союзники продолжают рассматривать варианты использования замороженных активов РФ для помощи Украине. Этот вопрос станет одним из основных на саммите G7, который пройдет в Италии 13-15 июня.

При этом, по данным Politico, Макрон оказался единственным из лидеров государств G7, кто не дает согласие на инициативу США воспользоваться заблокированными российскими активами.

США Джо Байден Франция Эммануэль Макрон Россия Украина
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