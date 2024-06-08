Байден и Макрон выступили за использование прибыли от замороженных активов РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон и Париж поддерживают усилия в рамках ЕС и G7 по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Киеву, говорится в совместном заявлении по итогам встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

"Президенты привержены поддержке усилий в рамках ЕС и G7 по использованию прибыли от замороженных суверенных активов РФ в интересах Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в субботу.

В нем отмечается, что средства должны использоваться "в соответствии с международным правом и правовыми системами обеих стран".

Ранее сообщалось, что США и их союзники продолжают рассматривать варианты использования замороженных активов РФ для помощи Украине. Этот вопрос станет одним из основных на саммите G7, который пройдет в Италии 13-15 июня.

При этом, по данным Politico, Макрон оказался единственным из лидеров государств G7, кто не дает согласие на инициативу США воспользоваться заблокированными российскими активами.