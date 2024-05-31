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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Крашенинников сообщил о доработке поправок о пропаганде наркотиков в искусстве

По словам депутата, это делается, чтобы острие закона попало в точную цель, и не было "сопутствующих потерь"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что ведется доработка законопроектов о запрете пропаганды наркотиков, в том числе и в литературе и искусстве.

"Мы продолжаем пристальную работу с этими проектами законодательных актов, будем делать их корректировку, чтобы не пострадало творчество и интерес к нему. Будем работать над тем, чтобы сместить срок вступления в силу закона, сейчас он 1 сентября 2024 года. Нужно, чтобы острие закона попало в точную цель, и не было "сопутствующих потерь"", - сказал он.

Он напомнил, что сейчас за распространение информации о запрещенных веществах с целью пропаганды в КоАП уже предусмотрена административная ответственность, ее предполагается ужесточить. Также предлагается ввести и уголовное наказание, что по большому счету правильно, продолжил депутат. В законопроектах говорится, что ответственность будет наступать в том числе за распространение и публичную демонстрацию произведений искусства и литературы, содержащих информацию о наркотических средствах.

"Но мы не должны допустить перегибов. Наркотики - безусловное зло, и его, конечно, нужно искоренять. Однако при его выжигании важно не уничтожить дух и смысл произведений русской и мировой литературы, которыми мы восхищаемся", - отметил Крашенинников.

27 мая комитет, который возглавляет Крашенинников, одобрил поправки к правительственному законопроекту № 325715-8 об усилении уголовной и административной ответственности за распространение информации о наркотических средствах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Ответственность предлагается ввести в том числе за за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках. Отмечалось, что запрет на публикацию не применяется к произведениям литературы и искусства, содержащим информацию о наркотических средствах без указания сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, о местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

Под пропагандой наркотиков в законопроекте понимается передача неопределенному кругу лиц информации, запрещенной к распространению пунктом 1 статьи 46 закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" и статьей 4 закона от 27 декабря 1991 года № 2124-I "О средствах массовой информации".

Павел Крашенинников КоАП Госдума
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