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Президент РФ назвал уловкой Запада швейцарский саммит по Украине

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал конференцию в Женеве по Украине очередной попыткой Запада сформировать международную антироссийскую коалицию и надавить на Россию.

"От своей затеи выстроить некое подобие международной антироссийской коалиции, оказать видимость давления на Россию Запад, конечно, не отказался. Мы понимаем. Как вы знаете, они начали активно продвигать инициативу проведения в Швейцарии так называемой международной конференции высокого уровня по вопросам мира на Украине. Причем провести ее попытаются сразу после саммита "группы семи", то есть группы тех, кто своей политикой и разжег конфликт на Украине ", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ в пятницу.

По его мнению, "то, что предлагают устроители встречи в Швейцарии - это еще одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание от причин украинского кризиса, поменять местами причину и следствие, пустить дискуссию по ложному пути".

Кроме того, считает президент, это в какой-то мере стремление "обозначить видимость легитимности действующей власти на Украине еще раз".

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по украинскому урегулированию. Ожидается, что на конференции обсудят так называемую формулу мира, предложенную Киевом. В этой встрече Россия участвовать не будет.

Владимир Путин МИД РФ Швейцария Украина
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