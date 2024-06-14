Президент России заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Президентский срок избранного ранее главы Украины истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями", - сказал Путин в пятницу на встрече с руководством МИД РФ.

"Еще в мае 2014 года конституционный суд Украины вынес решение, что президент избирается на пять лет независимо от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах", - отметил Путин.

"Кроме того, конституционный суд Украины отметил, что - "конституционный статус президента не содержит норм, которые устанавливали бы другой срок, кроме пятилетнего", - добавил российский лидер.

Он сказал, что решение суда было окончательным и не подлежащим обжалованию.

Путин провел параллель нынешней ситуации с верховной властью на Украине с ситуацией 2014 года. "Исполнительная власть на Украине вновь, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путем, по факту является нелегитимной", - сказал президент.

"Ситуация с отменой выборов - это выражение самого характера настоящего нутра нынешнего киевского режима, который вырос из вооруженного переворота 2014 года, повязан с ним, и там его корни", - добавил Путин.