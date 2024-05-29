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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Володин заявил, что Зеленский захватил власть на Украине

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что возможные договоры с утратившим полномочия президента Украины Владимиром Зеленским не будут иметь юридической силы; он также выразил мнение, что Зеленский захватил власть на Украине.

"Главы иностранных государств сегодня находятся в сложном положении: встречаться с бывшим президентом Зеленским они смогут - их право, но международные соглашения и договоры с ним юридической силы иметь не будут, потому что он утратил свои полномочия. Это несет в будущем риски невозврата денежных средств и многие другие проблемы", - написал Володин в среду в своем телеграм-канале.

Он отметил, что "у президента Зеленского закончился срок полномочий".

"В соответствии с нормами Конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на председателя Верховной рады. Но ее спикер (Руслан - ИФ) Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять "непрерывно" и дальше. Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти", - считает спикер Госдумы.

Вячеслав Володин Госдума Украина Владимир Зеленский
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