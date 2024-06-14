Президент России назвал ничтожным соглашение о безопасности между США и Украиной

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Соглашение о безопасности между США и Украиной ничтожно, так как нынешние киевские власти не имели полномочий на его подписание, заявил на встрече с руководством российского МИД президент Владимир Путин.

"Теперь появился аналогичный документ с США с 21 мая текущего года. Закономерно встает вопрос о полномочиях и легитимности представителей украинской стороны, которые подписывают такие документы. Нам все равно, пусть подписывают, что хотят", - сказал он.

"Понятно, что здесь есть политическая и пропагандистская составляющая. США и их сателлиты как-то хотят поддержать своих ставленников, придать им веса, легитимности. Тем не менее, если позднее в тех же США проведут серьезную юридическую экспертизу такого соглашения, - я сейчас не говорю о сути, а о юридической составляющей, - то непременно возникнет вопрос, кто эти документы и с какими полномочиями подписывал. Мне кажется, что все это блеф. Этот договоре ничтожен, а вся конструкция рассыплется", - подчеркнул Путин.

На этой же встрече он сказал, что видит в организации мирной конференции по Украине в Швейцарии в том числе стремление "обозначить видимость легитимности действующей власти на Украине еще раз".

"Президентский срок избранного ранее главы Украины истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями", - убежден российский президент.

"Именно Верховная рада является сегодня легитимным органом в отличие от исполнительной власти", - сказал он и сослался на положения Конституции Украины.

"Причем председатель Верховной рады - исполняющий обязанности президента, и наделяется специальными полномочиями, в том числе в сфере обороны, безопасности, верховного главнокомандования вооруженными силами", - отметил президент.

Он пояснил, что "украинское законодательство предусмотрело единственное исключение, когда полномочия органа госвласти продлеваются на период военного положения и выборы не проводятся": "Касается это исключительно Верховной рады, тем самым обозначен статус парламента Украины как постоянного действующего органа в условиях военного положения".