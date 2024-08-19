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Самолет Smartavia отстранен от полетов после авиаинцидента в Сочи

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В аэропорту Сочи самолет Smartavia, прилетевший из Петербурга, при посадке коснулся взлетно-посадочной полосы задней частью фюзеляжа, сообщил журналистам представитель Росавиации. Самолет отстранен от полетов для оценки технического состояния.

"Комиссия Южного МТУ Росавиации расследует серьезный авиационный инцидент, произошедший в воскресенье, 18 августа, около 14:00 мск. При посадке в аэропорту Сочи самолет Boeing-737-800 авиакомпании Smartavia коснулся искусственной взлетно-посадочной полосы нижней задней частью фюзеляжа", - заявил представитель ведомства.

На борту самолета находились 196 человек: семь членов экипажа и 189 пассажиров. Они не пострадали.

Smartavia базируется в Архангельске, Петербурге и Москве. Парк компании сформирован из 11 Boeing-737 и двух Airbus A320. В 2023 году Smartavia увеличила перевозки на 17%, до 3,8 млн человек.

Smartavia Сочи Росавиация
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