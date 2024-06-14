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Песков уверен, что инициативу Путина будут рассматривать на Западе

Он добавил, что у Киева сегодня есть реальный шанс остановить войну

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Кремле уверены, что мирную инициативу президента России Владимира Путина по урегулированию ситуации на Украине на Западе будут рассматривать.

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"Наверняка рассматривать они будут. То, что говорят американцы, то, что говорят некоторые такие особо ястребоподобные европейцы, это понятно, им нужно дальше воевать с Россией руками украинцев до последнего украинца", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент интервью Зарубин разместил в своем телеграм-канале.

"Сейчас реально у киевского режима, у нелегитимного Зеленского - а очень важно понимать, что президент сегодня окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского - у них есть шанс рассмотреть мирную инициативу Путина, и с учетом нынешних реалий на фронтах остановить войну и перейти к мирному урегулированию", - сказал также Песков.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг критически высказался о новом предложении Путина относительно урегулирования украинского кризиса.

"Это не мирное предложение. Это предложение демонстрирует, что цель России - контролировать Украину", - сказал он.

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Глава Пентагона Ллойд Остин также выразил негативное отношение к этим предложениям.

"Путин не имеет права диктовать Украине, что ей необходимо сделать для установления мира, - заявил министр обороны. - Мы призываем Путина прекратить конфликт и покинуть территорию Украины", - добавил он.

Путин 14 июня заявил, что новое российское предложение по урегулированию украинского кризиса, которое он озвучил, выступая в МИД, подразумевает окончательное завершение конфликта, а не его заморозку. "Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", - сказал он.

"Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим и подготовить его к новому наступлению", - заявил Путин.

"Как только в Киеве согласятся на ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их", - заявил российский президент.

Дмитрий Песков НАТО Запад Владимир Путин Украина
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