Песков уверен, что инициативу Путина будут рассматривать на Западе

Он добавил, что у Киева сегодня есть реальный шанс остановить войну

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Кремле уверены, что мирную инициативу президента России Владимира Путина по урегулированию ситуации на Украине на Западе будут рассматривать.

"Наверняка рассматривать они будут. То, что говорят американцы, то, что говорят некоторые такие особо ястребоподобные европейцы, это понятно, им нужно дальше воевать с Россией руками украинцев до последнего украинца", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент интервью Зарубин разместил в своем телеграм-канале.

"Сейчас реально у киевского режима, у нелегитимного Зеленского - а очень важно понимать, что президент сегодня окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского - у них есть шанс рассмотреть мирную инициативу Путина, и с учетом нынешних реалий на фронтах остановить войну и перейти к мирному урегулированию", - сказал также Песков.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг критически высказался о новом предложении Путина относительно урегулирования украинского кризиса.

"Это не мирное предложение. Это предложение демонстрирует, что цель России - контролировать Украину", - сказал он.

Глава Пентагона Ллойд Остин также выразил негативное отношение к этим предложениям.

"Путин не имеет права диктовать Украине, что ей необходимо сделать для установления мира, - заявил министр обороны. - Мы призываем Путина прекратить конфликт и покинуть территорию Украины", - добавил он.

Путин 14 июня заявил, что новое российское предложение по урегулированию украинского кризиса, которое он озвучил, выступая в МИД, подразумевает окончательное завершение конфликта, а не его заморозку. "Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", - сказал он.

"Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим и подготовить его к новому наступлению", - заявил Путин.

"Как только в Киеве согласятся на ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их", - заявил российский президент.