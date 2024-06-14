Генсек НАТО негативно высказался о новом мирном предложении Путина для Украины

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг критически высказался о новом предложении президента России Владимира Путина относительно урегулировании украинского кризиса.

"Это не мирное предложение. Это предложение демонстрирует, что цель России - контролировать Украину", - сказал Столтенберг в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи глав Минобороны стран НАТО.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин тоже заявил о негативном отношении к предложению Путина о решении конфликта на Украине.

"Путин не имеет права диктовать Украине, что ей необходимо сделать для установления мира", - заявил Остин на пресс-конференции.

"Мы призываем Путина прекратить конфликт и покинуть территорию Украины", - добавил он.

Ранее в пятницу президент России заявил, что новое российское предложение по урегулированию украинского кризиса подразумевает окончательное завершение конфликта, а не его заморозку. "Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

"Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим и подготовить его к новому наступлению", - заявил Путин.

"Как только в Киеве согласятся на ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их", - заявил российский лидер.