Песков разъяснил, что новые предложения Путина по Украине не ультиматум, а мирная инициатива

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неверной интерпретацию новых предложений Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине как ультиматум.

"Нет, это не так, это неверное понимание, однозначно. Это - именно мирная инициатива", - сказал он "Известиям".

Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского, который назвал новые предложения Путина ультиматумом и заявил, что они ничем не отличаются от прежних условий, выдвигаемых Россией.

"Весной 2022 года была иная ситуация, и был подготовлен проект мирного договора, но потом он был отвергнут украинской стороной по команде британцев, - продолжил Песков. - Сегодня сложилась очевидно другая ситуация де-факто и де-юре, где нельзя не учитывать, как сказал президент, четыре новые территории, которые в соответствии с международным правом вошли в состав Российской Федерации и сейчас являются неотъемлемой частью Российской Федерации".

"Дальше ситуация также будет иной, и здесь просто украинской стороне нужно задуматься, но это, действительно, мирное предложение Путина, - сказал Песков. - Это комплексное, очень глубокое и конструктивное предложение".

14 июня Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО. Легитимным руководством Украины он считает Верховную раду.

"Позиция следующая: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация", - сформулировал он условия российской стороны.

Он добавил, что "безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма и Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации".

Путин подчеркнул, что делает "еще одно конкретное, реальное мирное предложение", которое подразумевает окончательное завершение конфликта, а не его заморозку.