Следствие занялось выяснением причин пожара на газопроводе под Саратовом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратовской области проводят проверку по факту взрыва в селе Сторожевка, сообщил телеграм-канал регионального следственного управления Следственного комитета.

"15 июня 2024 года в селе Сторожевка Татищевского района произошел взрыв природного газа в залегающем под землей магистральном трубопроводе. По данному факту организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

В субботу на магистральном газопроводе у села Сторожевка произошла разгерметизация и возгорание газопровода, причина ЧП, по предварительной информации, была связана с аномальной жарой.