Поиск

Следствие занялось выяснением причин пожара на газопроводе под Саратовом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратовской области проводят проверку по факту взрыва в селе Сторожевка, сообщил телеграм-канал регионального следственного управления Следственного комитета.

"15 июня 2024 года в селе Сторожевка Татищевского района произошел взрыв природного газа в залегающем под землей магистральном трубопроводе. По данному факту организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

В субботу на магистральном газопроводе у села Сторожевка произошла разгерметизация и возгорание газопровода, причина ЧП, по предварительной информации, была связана с аномальной жарой.

Саратовская область СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ликвидирован ландшафтный пожар вокруг ЧП на газопроводе под Саратовом

Под Саратовом загорелся магистральный газопровод

Слуцкий не видит смысла для РФ оставаться в ПА ОБСЕ после отказа в визах делегатам

Часть Севастополя осталась без энергоснабжения из-за непогоды

Путин поздравил Рамафозу с переизбранием на пост президента ЮАР

Число жертв частичного обрушения пятиэтажки в Шебекине увеличилось до пяти человек

Еще два человека погибли в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Тела двух человек извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда в Шебекино

Военная операция на Украине

В Шебекине число пострадавших при обрушении подъезда выросло до семи

Румыния отказалась выдать визы российской делегации для сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });