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Дело о захвате заложников возбуждено в связи с событиями в СИЗО в Ростове-на-Дону

Дело о захвате заложников возбуждено в связи с событиями в СИЗО в Ростове-на-Дону
Обстановка около следственного изолятора №1 в Ростове-на-Дону
Фото: Ирина Гурьева/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о захвате заложников в ростовском СИЗО, сообщили в воскресенье в Следственном комитете РФ (СКР).

"По факту захвата заложников в одном из СИЗО в городе Ростове-на-Дону следственными органами СКР по Ростовской области возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Прокуратура Ростовской области контролирует ход расследования дела о захвате заложников в СИЗО, сообщает телеграм-канал надзорного ведомства области. "Лица, содержащиеся в одном из СИЗО в городе Ростове-на-Дону, захватили заложников. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 206 (захват заложника) УК РФ. Прокуратура Ростовской области взяла под контроль ход его расследования", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье в региональном главке ФСИН сообщили, что заключенные СИЗО в Ростовской области захватили в заложники двух надзирателей.

С ними ведутся переговоры. В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН для проведения проверки.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что шестеро заключенных, вооруженных ножами и заточками, потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать. Преступники утверждают, что состоят в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, сказали в экстренных службах.

Ростов-на-Дону Ростовская область СИЗО СКР
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