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Заложники в СИЗО в Ростове-на-Дону освобождены

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро ФСИН, преступники были ликвидированы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Преступники, захватившие в заложники сотрудников ФСИН в ростовском СИЗО, уничтожены, заложники не пострадали, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

Ранее в воскресенье в региональном главке ФСИН сообщили, что заключенные СИЗО в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников.

Были начаты переговоры. В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН для проведения проверки.

В экстренных службах "Интерфаксу" рассказали, что шестеро заключенных, вооруженных ножами и заточками, потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать. Преступники утверждали, что состоят в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, сообщили в экстренных службах.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника).

Ростов-на-Дону Ростовская область СИЗО ФСИН
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