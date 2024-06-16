Заключенные взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростове

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростове захватили в заложники двух надзирателей, ведутся переговоры, сообщили в региональном главке ФСИН.

"Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС)", - говорится в сообщении ГУФСИН, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

Как отметили в ведомстве, на месте происшествия находится начальник ГУФСИН по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры.

"Ведутся переговоры по освобождению заложников. Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая", - заявили в ГУФСИН.

Там добавили, что "в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки".