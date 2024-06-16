Поиск

Заключенные взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростове

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростове захватили в заложники двух надзирателей, ведутся переговоры, сообщили в региональном главке ФСИН.

"Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС)", - говорится в сообщении ГУФСИН, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

Как отметили в ведомстве, на месте происшествия находится начальник ГУФСИН по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры.

"Ведутся переговоры по освобождению заложников. Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая", - заявили в ГУФСИН.

Там добавили, что "в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки".

Ростовская область ФСИН СИЗО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Красноярском крае загорелся деревообрабатывающий завод

В Красноярском крае загорелся деревообрабатывающий завод

Вход на станции метро "Проспект Мира" будет закрыт утром 16 июня

Вход на станции метро "Проспект Мира" будет закрыт утром 16 июня

Что произошло за день: суббота, 15 июня

В России выпустили первую партию лекарства от болезни Бехтерева

Следствие занялось выяснением причин пожара на газопроводе под Саратовом

Ликвидирован ландшафтный пожар вокруг ЧП на газопроводе под Саратовом

Под Саратовом загорелся магистральный газопровод

Слуцкий не видит смысла для РФ оставаться в ПА ОБСЕ после отказа в визах делегатам

Часть Севастополя осталась без энергоснабжения из-за непогоды

Путин поздравил Рамафозу с переизбранием на пост президента ЮАР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });