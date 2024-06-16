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Захватившие заложников в ростовском СИЗО требуют автомобиль и свободный выезд

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Заключенные СИЗО в Ростовской области, взявшие в заложники сотрудников учреждения, потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в экстренных службах.

В РоссииЗаключенные взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в РостовеЧитать подробнее

"Группа из шести заключенных, взявшая в заложники двоих сотрудников учреждения выдвинула требования предоставить им автомобиль и свободный выезд из СИЗО. В ответ они обещают отпустить заложников. Ведутся переговоры", - сказали в службах.

Заключенные вооружены ножами и заточками.

Они утверждают, что состоят в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Ростов Ростовская область СИЗО ФСИН
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