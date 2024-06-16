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Средствами РЭБ в Курской области нейтрализованы 11 украинских беспилотников

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в течение воскресенья, в том числе с применением дронов и коптеров.

"Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 11 украинских дронов", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

По словам врио губернатора, сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи пункта пропуска "Крупец" Рыльского района, в сёлах Троицкое Кореневского района и Сергеевка Глушковского района. "Обошлось без пострадавших", - уточнил он.

Помимо того, обстрелам подверглись поселки Тёткино и Новый Путь Глушковского района, село Горналь и хутор Олешня Суджанского района. Пострадавших среди жителей также нет, отметил Смирнов.

Теткино Троицкое Кореневский район Алексей Смирнов Курская область
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