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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:42

В кабмин РФ внесли проект постановления об увеличении лимита по IT-ипотеке

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Проект постановления об увеличении общего лимита по IT-ипотеке внесен в правительство, заявили в Минцифры России.

"В ближайшее время до банков доведут дополнительные средства по IT-ипотеке. Проект постановления об увеличении общего лимита по ИТ-ипотеке до 700 млрд рублей согласован Минфином и уже внесен в правительство России. Ожидаем подписания документа в ближайшее время", - сообщил в понедельник телеграм-канал министерства.

Согласно сообщению, ДОМ.РФ распределит дополнительные лимиты между банками и доведет до них финансирование в апреле.

Ранее ряд российских кредитных организаций проинформировал о приостановке выдачи кредитов по IT-ипотеке из-за исчерпания выделенного лимита по программе. В феврале Минфин РФ поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить ее остановки.

В рамках программы IT-специалисты могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по ставке 5%. Оформить ипотеку по сниженной ставке может сотрудник компании, работающей в сфере информационных технологий и имеющей аккредитацию Минцифры. Программа действует до конца 2024 года.

Минцифры РФ ДОМ.РФ
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