Шесть случаев подозрения на ботулизм зарегистрировано в Казани

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит проверку ритейлера в связи с регистрацией шести случаев подозрения на ботулизм в Казани после употребления салата, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

"В Казани зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен" (Москва). По данному факту управлением Роспотребнадзора по республике Татарстан проводится проверка ритейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию, с отбором проб для лабораторного исследования", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие находятся в инфекционной больнице, им оказывают необходимую медпомощь.

Управление также сообщает, что в связи с регистрацией в Москве случаев отравления после употребления "Салата лобио" и "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" от ООО "Локалкитчен" и ООО "Гастропорт" приостановлен оборот продукции вышеуказанных производителей до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, на сегодняшний день 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Также четверо пациентов находятся в реанимации с признаками ботулизма в Нижегородской области.

15 июня в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что специалистами проводится эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на ботулизм, а также приостанавливается реализация продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания.

Позже в ведомстве сообщили, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

Ботулизм - инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи.