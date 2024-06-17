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Уголовное дело возбуждено после выявления случаев ботулизма в Казани

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после выявления случаев ботулизма в Казани, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.

Уточняется, что дело расследуется по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливаются места реализации продукции с целью ее дальнейшего изъятия", - говорится в сообщении.

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Ранее со ссылкой на Роспотребнадзор сообщалось, что в Казани зарегистрированы шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салат лобио" производства ООО "Локалкитчен" (Москва).

Все пострадавшие находятся в инфекционной больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану проводит проверку ритейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию, с отбором проб для лабораторного исследования.

Пострадавшие есть также в Москве и в Нижегородской области.

Ботулизм - инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи.

Казань
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