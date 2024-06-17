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Число госпитализированных с признаками ботулизма нижегородцев выросло до 12 человек

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - До 12 человек увеличилось число госпитализированных с подозрением на ботулизм нижегородцев, сообщает региональное министерство здравоохранения в понедельник вечером.

"По состоянию на 22:00 17 июня в Нижегородской области в медучреждения поступило 12 человек (цифра с учетом ранее поступивших 4-х человек) с признаками ботулизма. Состояние 9 из них оценивается как тяжелое. Врачами предпринимаются все необходимые меры", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что четверо пациентов с признаками ботулизма находятся в реанимации.

В свою очередь региональное управление Роспотребнадзора сообщало о проведении эпидемиологического расследования в связи с фактами подозрения на ботулизм.

По данным Роспотребнадзора, "пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию - "Салат лобио" изготовитель: ООО "Локалкитчен", заказанную через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")".

Продукцию, которая, возможно, стала причиной заболевания, изымают со склада.

Региональное следственное управление СКР сообщало о возбуждении дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"С 16 по 17 июня 2024 года в городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления доставлены 4 человека. Установлено, что все госпитализированные употребляли продукты питания, заказанные через службы доставки", - отмечали в СКР.

Как сообщалось, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, на сегодняшний день 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще шесть случаев подозрения на ботулизм зарегистрировано в Казани.

15 июня в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что специалистами проводится эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на ботулизм, а также ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания.

Позже в ведомстве сообщили, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

Ботулизм - инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи.

Нижегородская область ботулизм
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