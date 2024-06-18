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Число госпитализированных с признаками ботулизма нижегородцев увеличилось до 14

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - До 14 человек выросло число госпитализированных с подозрением на ботулизм нижегородцев, сообщает региональное министерство здравоохранения во вторник.

"По состоянию на 7:00 18 июня в медучреждения Нижегородской области госпитализировано 14 человек (в том числе один ребенок) с признаками ботулизма, 12 из них находятся в отделении реанимации. Врачи предпринимают все необходимые меры", - говорится в сообщении.

Накануне вечером сообщалось, что в больницы поступило 12 человек с признаками ботулизма.

В свою очередь региональное управление Роспотребнадзора сообщало о проведении эпидемиологического расследования в связи с фактами подозрения на ботулизм.

По данным Роспотребнадзора, "пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию – "Салат лобио" изготовитель: ООО "Локалкитчен", заказанную через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")".

Продукцию, которая, возможно, стала причиной заболевания, изымают со склада.

Региональное следственное управление СКР сообщало о возбуждении дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"С 16 по 17 июня 2024 года в городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления доставлены четыре человека. Установлено, что все госпитализированные употребляли продукты питания, заказанные через службы доставки", - отмечали в СКР.

Как сообщалось, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще шесть случаев подозрения на ботулизм зарегистрировано в Казани.

15 июня в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что специалистами проводится эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на ботулизм, а также ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания.

Позже в ведомстве сообщили, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

Ботулизм – инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи.

Нижегородская область
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