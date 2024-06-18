Трех человек задержали по делу об отравлении салатами более 120 жителей Москвы

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Следствие по делу о массовом отравлении людей продуктами из службы доставки в Москве задержало трех подозреваемых, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержаны трое лиц - фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили также, что в ходе расследования "выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции".

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, на сегодняшний день 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Также 12 пациентов находятся в реанимации с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты зафиксированы и в Казани.

15 июня в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на ботулизм, а также ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания.

Позже в ведомстве сообщили, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".