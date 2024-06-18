Поиск

Трех человек задержали по делу об отравлении салатами более 120 жителей Москвы

Трех человек задержали по делу об отравлении салатами более 120 жителей Москвы
Фото: Владислав Шатило/RBC/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Следствие по делу о массовом отравлении людей продуктами из службы доставки в Москве задержало трех подозреваемых, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержаны трое лиц - фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили также, что в ходе расследования "выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции".

В РоссииУголовное дело возбуждено после выявления случаев ботулизма в КазаниЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, на сегодняшний день 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Также 12 пациентов находятся в реанимации с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты зафиксированы и в Казани.

15 июня в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на ботулизм, а также ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания.

Позже в ведомстве сообщили, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

Ботулизм - инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента употребления некачественной пищи.

Москва СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 120 человек обратились в Москве к медикам с симптомами отравления

Более 120 человек обратились в Москве к медикам с симптомами отравления

Вход на станции метро "Проспект Мира" будет закрыт утром 16 июня

Вход на станции метро "Проспект Мира" будет закрыт утром 16 июня

В Москве в июне осадков уже выпало почти в два раза больше месячной нормы

ОАК опровергла сообщения о возгорании на территории ОКБ Сухого в Москве

Движение на открытом участке Филевской линии метро в Москве восстановлено

В Москве остановили движение на открытом участке Филевской линии метро

В метро Москвы приостановлено движение от "Текстильщиков" до "Котельников"

Россия рассчитывает на отмену виз с шестью странами

В Москве в среду ожидается дождь, возможен град

В Москве в среду ожидается дождь, возможен град

Парковка в Москве будет бесплатной в День России

Парковка в Москве будет бесплатной в День России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });