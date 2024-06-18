В Казани число госпитализированных с подозрением на ботулизм возросло до 14

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Казани увеличилось число пациентов, попавших в больницу с симптомами ботулизма. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану во вторник.

"На утро 18 июня находятся в инфекционной больнице 14 больных с подозрением на ботулизм", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на Роспотребнадзор сообщалось, что в Казани зарегистрированы шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен" (Москва).

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводится проверка ритейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию, с отбором проб для лабораторного исследования.

Пострадавшие есть также в Москве и Нижегородской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ботулизм – инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи.