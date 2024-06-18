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В Подмосковье 20 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм

В Подмосковье 20 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Подмосковье 20 человек госпитализированы с предварительным диагнозом ботулизм, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона во вторник.

"На данный момент в медучреждениях, подведомственных Минздраву Московской области, находятся 20 человек с предварительным диагнозом ботулизм. Из них 12 - в тяжелом состоянии, остальные в средней степени тяжести", - сказали в ведомстве.

Там заявили, что специалисты оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. В министерстве отмечают, что медучреждения региона полностью обеспечены противоботулинической сывороткой.

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, на сегодняшний день 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Также 12 пациентов находятся в реанимации с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты зафиксированы и в Казани, где госпитализированы 14 человек, из которых восемь находятся в реанимации.

15 июня в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что специалистами проводится эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на ботулизм, а также ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания.

Позже в ведомстве сообщили, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

Ботулизм - инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи.

Ранее во вторник в СКР сообщили, что следствие по делу о массовом отравлении людей продуктами из службы доставки в Москве задержало трех подозреваемых - фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, гендиректора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководителя отдела качества.

В ведомстве отметили также, что в ходе расследования "выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции".

Подмосковье
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