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Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики ботулизма

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор для профилактики ботулизма рекомендует не покупать консервы на рынке, не консервировать продукты с признаками порчи и гнили. Перед употреблением в пищу консервы ведомство советует подвергать консервы термообработке в течение 15-20 минут.

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В Роспотребнадзоре также рекомендуют не нарушать общепринятую технологию приготовления: не уменьшать количество соли, уксуса, не сокращать время тепловой обработки и не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.

В службе напомнили, что ботулизм - это острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Им часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, куда не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется.

В ведомстве подчеркнули, что консервы нужно хранить только в холодильнике или в погребе, а перед употреблением в пищу подвергать термообработке в течение 15-20 минут. Это разрушит токсин, если он образовался в консервах.

"Если после употребления домашних консервов или копченой продукции вы почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, что вы употребляли в пищу консервы", - добавили в Роспотребнадзоре.

Случаи отравления в городах России

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. В Подмосковье госпитализированы 20 человек. Также 12 пациентов находятся в реанимации с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты зафиксированы и в Казани, где госпитализированы 14 человек, из которых восемь находятся в реанимации.

15 июня в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что специалистами проводится эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на ботулизм, а также приостанавливается продажа продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания. Позже в ведомстве сообщили, что пострадавшие употребляли в пищу салат лобио изготовителя ООО "Локалкитчен" и салат с тунцом, фасолью и яблоком изготовителя ООО "Гастропорт".

Ботулизм - инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи.

Ранее во вторник в СКР сообщили, что следствие по делу о массовом отравлении людей продуктами из службы доставки в Москве задержало троих подозреваемых: фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, гендиректора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководителя отдела качества.

В ведомстве отметили также, что в ходе расследования "выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции".

Роспотребнадзор
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