Что случилось этой ночью: среда, 19 июня

Визит Путина в Пхеньян, новые санкции в отношении РФ, Португалия обыграла Чехию на Евро-2024

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Пхеньян. У трапа самолета его лично встречал лидер КНДР Ким Чен Ын. Визит главы РФ продлится два дня, на среду запланированы переговоры в различных форматах, главный из которых - тет-а-тет лидеров двух стран.

- Канада ввела санкции в отношении 13 высокопоставленных представителей российских следственных органов, полиции и пенитенциарной системы. Меры приняты в связи со смертью Алексея Навального, сообщил канадский МИД.

- Премьер Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о намерении урегулировать двусторонние отношения без предварительных условий.

- Маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении "с целью создания новейшей цифровой торговой платформы". Формат объединения, а также юридические и финансовые параметры пока неизвестны.

- Суд во Владивостоке приговорил военнослужащего из США Гордона Блэка к 3 годам 9 месяцам по делу о краже и угрозе убийством. Судья также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тыс. руб.

- Греческое торговое судно Tutor, которое 12 июня атаковали йеменские хуситы в Красном море, предположительно, затонуло, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

- Командиры Армии обороны Израиля согласовали план возможных наступательных действий на территории Ливана.

- Футболисты сборной Португалии со счетом 2:1 победили национальную команду Чехии в матче Евро-2024.