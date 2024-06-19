МИД РФ заявил о широком арсенале ответных мер на решение G7 по активам России

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Арсенал потенциальных контрмер в связи с решением "Группы семи" об использовании доходов от российских активов для оказания помощи Украине широк, они могут быть распространены на находящиеся в российской юрисдикции средства и имущество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша страна обладает значительными объемами западных средств, имущества, которое находится в российской юрисдикции, на это все может распространяться российская ответная политика, ответные действия", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что характер конкретных действий заранее раскрываться не будет, однако "арсенал политических и экономических контрмер широк".

"Не буду называть страны - вы можете их сами обзвонить, уточнить - но мы получили от их не просто каких-то наемных посланников, косвенных посредников, а прямые сигналы из столиц, что к ним подобные решения "семерки" не относятся, они подобным заниматься не будут, просто потому что понимают, что издержки, которые понесут из-за ответных действий, будут для них, мягко говоря, крайне болезненными", - добавила официальный представитель МИД РФ.

13 июня участники саммита G7 в Апулии (Италия) достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине. "Мы достигли политического соглашения по предоставлению дополнительной финансовой поддержки Украине в примерно $50 млрд до конца года. Речь идет о системе кредитов. Конфискации (активов РФ) не будет, речь идет об использовании доходов от активов", - заявила премьер Италии Джорджа Мелони, которую цитировала газета "Коррьере делла сера".