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Глава Минфина США заявила, что не видит юридической проблемы в использовании доходов от активов РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Джанет Йеллен в воскресенье заявила, что с юридической точки зрения не видит проблем с использованием доходов от замороженных российских активов.

"Здесь нет юридической проблемы", - сказала Йеллен в интервью телеканалу ABC News.

Ранее на этой неделе премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что участники саммита G7 в Апулии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.

"Мы достигли политического соглашения по предоставлению дополнительно финансовой поддержки Украине в примерно $50 млрд до конца года. Речь идет о системе кредитов. Конфискации (активов РФ) не будет, речь идет об использовании доходов от активов", - приводит ее слова газета "Коррьере делла сера".

Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о достижении соглашения по данной теме.

Саммит G7 проходил с 13 по 15 июня.

14 июня президент РФ Владимир Путин назвал воровством заморозку российских активов на Западе и заявил, что эти действия не останутся безнаказанными.

Джанет Йеллен США
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