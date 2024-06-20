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Суд в Екатеринбурге отложил рассмотрение дела гражданки РФ и США о госизмене

Заседание по делу Ксении Карелиной назначено на 7 августа

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отложил рассмотрение дела гражданки РФ и США Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене, сообщается в картотеке на сайте суда в четверг.

По данным суда, заседание назначено на 7 августа 2024 года. Оно пройдет в закрытом режиме.

Как сообщалось, рассмотрение дела началось в четверг, 20 июня, также в закрытом режиме.

33-летняя жительница Лос-Анджелеса, имеющая двойное гражданство России и США, была задержана в Екатеринбурге по обвинению в сборе и переводе средств украинским военным. В отношении нее было возбуждено дело о госизмене. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ, подсудимая неоднократно принимала участие в акциях в поддержку Украины.

Екатеринбург Лос-Анджелес США Свердловский областной суд Украина
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