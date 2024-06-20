Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела гражданки РФ и США о госизмене

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд в четверг приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела гражданки РФ и США Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"По версии следствия, с февраля 2022 года Карелина инициативно осуществляла перевод денег в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов", - сказал представитель суда.

Дело квалифицировано по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Как сообщалось, 33-летняя жительница Лос-Анджелеса, имеющая двойное гражданство России и США, была задержана в Екатеринбурге по обвинению в сборе и переводе средств украинским военным. В отношении нее было возбуждено дело о госизмене. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ, подсудимая неоднократно принимала участие в акциях в поддержку Украины.