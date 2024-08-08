Обвинение запросило для обвиняемой в госизмене гражданки США и РФ 15 лет колонии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Прения сторон, проходившие в закрытом режиме, завершились в Свердловском областном суде по делу обвиняемой в госизмене гражданки США и РФ Ксении Карелиной, обвинение попросило назначить ей 15 лет колонии общего режима, заявил журналистам адвокат Михаил Мушаилов.

Приговор Карелиной будет вынесен на следующей неделе.

"Заседание состоится 15 августа", - отметил адвокат, отвечая на вопрос о дате предстоящего приговора.

33-летняя жительница Лос-Анджелеса Карелина, имеющая гражданство России и США, была задержана в Екатеринбурге по обвинению в сборе и переводе средств украинским военным. В отношении нее было возбуждено дело о госизмене. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ, подсудимая неоднократно принимала участие в акциях в поддержку Украины.