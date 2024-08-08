Поиск

Обвинение запросило для обвиняемой в госизмене гражданки США и РФ 15 лет колонии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Прения сторон, проходившие в закрытом режиме, завершились в Свердловском областном суде по делу обвиняемой в госизмене гражданки США и РФ Ксении Карелиной, обвинение попросило назначить ей 15 лет колонии общего режима, заявил журналистам адвокат Михаил Мушаилов.

Приговор Карелиной будет вынесен на следующей неделе.

"Заседание состоится 15 августа", - отметил адвокат, отвечая на вопрос о дате предстоящего приговора.

33-летняя жительница Лос-Анджелеса Карелина, имеющая гражданство России и США, была задержана в Екатеринбурге по обвинению в сборе и переводе средств украинским военным. В отношении нее было возбуждено дело о госизмене. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ, подсудимая неоднократно принимала участие в акциях в поддержку Украины.

США Ксения Карелина Свердловский областной суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" продолжает подачу газа для Европы через Украину

"Газпром" продолжает подачу газа для Европы через Украину

Пострадавшего в Курской области журналиста Поддубного отправят на лечение в Москву

Пострадавшего в Курской области журналиста Поддубного отправят на лечение в Москву

Начальник управления Минобороны Шестеров помещен под домашний арест

Силы ПВО нейтрализовали 16 дронов ВСУ над двумя российскими регионами

В Курской области за ночь уничтожено шесть украинских дронов и пять ракет

Опрокинутый вертолет нашли возле вулкана Малый Семячик на Камчатке

Система ПВО уничтожила семь ракет ВСУ над Курской областью

ВГТРК сообщила, что военный корреспондент Поддубный ранен в Курской области

ВГТРК сообщила, что военный корреспондент Поддубный ранен в Курской области

Россия заявила протест Японии из-за японо-американских учений близ границ РФ

В результате обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек

В результате обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });