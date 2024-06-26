Минздрав разрешил клинические испытания нового препарата для лечения ботулизма

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минздрав России дал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для лечения ботулизма, разработанного Центром имени Гамалеи, сообщил в среду глава ведомства Михаил Мурашко.

"Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного НИЦЭМ им. Гамалеи. Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного", - сказал Мурашко журналистам.

По его словам, на доклиническом этапе проведены исследования токсичности, безопасности, эффективности на моделях, где препарат показал хорошие результаты. Это позволило перейти к изучению лекарства с участием людей, отметил министр.

"В рамках клинических испытаний будет оценен профиль безопасности препарата, его распределение по организму, сроки и способы его выведения организмом здоровых добровольцев, и после этого будут включены пациенты с ботулизмом", - сообщил Мурашко.

Заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Дмитрий Щебляков пояснил журналистам, что это препарат для экстренной профилактики и терапии заболевания, вызванного токсином типа А бактерии Clostridium botulinum.

Он сообщил, что новый препарат создан на основе нейтрализующих моноклональных антител. Эти моноклональные антитела "связываются" с ботулиническим токсином и нейтрализуют его, делая этот токсин неспособным взаимодействовать с клеточным рецептором и, таким образом, не давая ему возможности проникать в клетки.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов отметил, что в настоящее время в арсенале врачей для лечения ботулизма имеется только противоботулиническая лошадиная сыворотка, которая достаточно эффективна, но имеет ряд недостатков.

По словам Чуланова, ожидается, что новый препарат кроме высокой эффективности будет обладать очень хорошим профилем безопасности.

"Начавшиеся клинические исследования позволят подобрать дозировку препарата - эта фаза пройдет с участием здоровых добровольцев. На следующем этапе будет определена его эффективность и безопасность, после чего уже будет разрешено его применение в практике", - сообщил Чуланов журналистам.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил "Интерфаксу", что на стационарном лечении в России остаются 148 взрослых пациентов с признаками ботулизма; 44 человека на искусственной вентиляции легких.

"Из больниц в связи с улучшением состояния выписаны 232 человека, в том числе 3 детей", - сказал Кузнецов.

Больные с признаками ботулизма начали поступать в больницы в ряде регионов России в середине июня. Заболевшие были выявлены в Москве, Подмосковье, в Нижегородской области и Казани.

24 июня стало известно, что 21-летний житель Костромской области, заразившийся ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород, скончался в больнице.