Поиск

Задержан еще один фигурант дела о массовом отравлении жителей Москвы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Еще один подозреваемый задержан в рамках расследования причин массового пищевого отравления, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержан повар компании-производителя фасоли ООО "Савон-К", гражданин республики Таджикистан Карим Норматов", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что Норматову предъявлено обвинение в производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

"Установлено, что он по указанию фактического руководителя компании "Савон-К" Владимира Шина с нарушением требований безопасности при организации общественного питания осуществлял приготовление фасоли, расфасовку в вакуумную упаковку с целью последующего хранения и перевозки на склад ООО "Локалкитчен" с минимальными финансовыми затратами", - заявили в СКР.

Там добавили, что в среду следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы "об избрании всем четверым фигурантам уголовного дела меры пресечения, связанной с лишением свободы".

Как сообщалось, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 12 пациентов находятся в реанимации с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты зафиксированы и в Казани.

Следственный комитет расследует уголовное дело, в рамках которого задержаны гендиректор компании "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Им предъявлены обвинения по ст. 238 УК РФ.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

В Роспотребнадзоре сообщили, что установлены все девять хозяйствующих субъектов, осуществлявших производство и реализацию продукции с использованием фасоли, произведенной с нарушениями установленных требований, включая ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), из которых шесть изначально не уведомляли о начале своей деятельности.

"Работа всех выявленных объектов Роспотребнадзором приостановлена", - заявили в ведомстве.

Кухня на районе СКР Роспотребнадзор Таджикистан Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Договор РФ и КНДР предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников

Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

РФ намерена приостановить участие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Володин предложил запретить усыновление детей гражданам стран, где разрешена смена пола

Володин предложил запретить усыновление детей гражданам стран, где разрешена смена пола

Суд во Владивостоке приговорил военнослужащего из США почти к 4 годам колонии

Суд во Владивостоке приговорил военнослужащего из США почти к 4 годам колонии

Канада добавила 13 физлиц в антироссийские санкционные списки

Канада добавила 13 физлиц в антироссийские санкционные списки

Wildberries и группа Russ создадут совместную цифровую торговую платформу

Wildberries и группа Russ создадут совместную цифровую торговую платформу

СКР предъявил обвинение трем фигурантам дела о массовом заражении ботулизмом

Кабмин РФ поддержал создание реестра грузовых автотранспортных перевозчиков

Кабмин РФ поддержал создание реестра грузовых автотранспортных перевозчиков

Что произошло за день: вторник, 18 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });