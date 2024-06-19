Задержан еще один фигурант дела о массовом отравлении жителей Москвы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Еще один подозреваемый задержан в рамках расследования причин массового пищевого отравления, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержан повар компании-производителя фасоли ООО "Савон-К", гражданин республики Таджикистан Карим Норматов", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что Норматову предъявлено обвинение в производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

"Установлено, что он по указанию фактического руководителя компании "Савон-К" Владимира Шина с нарушением требований безопасности при организации общественного питания осуществлял приготовление фасоли, расфасовку в вакуумную упаковку с целью последующего хранения и перевозки на склад ООО "Локалкитчен" с минимальными финансовыми затратами", - заявили в СКР.

Там добавили, что в среду следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы "об избрании всем четверым фигурантам уголовного дела меры пресечения, связанной с лишением свободы".

Как сообщалось, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 12 пациентов находятся в реанимации с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты зафиксированы и в Казани.

Следственный комитет расследует уголовное дело, в рамках которого задержаны гендиректор компании "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Им предъявлены обвинения по ст. 238 УК РФ.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

В Роспотребнадзоре сообщили, что установлены все девять хозяйствующих субъектов, осуществлявших производство и реализацию продукции с использованием фасоли, произведенной с нарушениями установленных требований, включая ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), из которых шесть изначально не уведомляли о начале своей деятельности.

"Работа всех выявленных объектов Роспотребнадзором приостановлена", - заявили в ведомстве.