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Число госпитализированных с ботулизмом в РФ увеличилось до 301 человека

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Число госпитализированных с ботулизмом в России увеличилось до 301 человека, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Под наблюдением в стационарах находится 301 пострадавший. 43 человека - на искусственной вентиляции легких", - сказал Мурашко в четверг журналистам.

По его словам, география заболевания не изменилась. "Медицинская помощь пострадавшим от ботулизма оказывается в полном объеме", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, заболевшие выявлены в Подмосковье, в Нижегородской области и Казани. По последним данным, из стационаров выписаны 15 человек, из них один - в Нижегородской области и 14 - в Москве.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Позже в ведомстве сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио, поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны четверо подозреваемых.

Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" приостановлена.

Михаил Мурашко Минздрав РФ Кухня на районе Роспотребнадзор
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